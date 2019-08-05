Число жертв ДТП в Каире возросло до 17, пострадали 32 человека

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-05T05:12:56+03:00

В результате столкновения нескольких машин в одной из их взорвался кислородный баллон

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Жертвами аварии в египетской столице Каире, в результате которой взорвался кислородный баллон, стали как минимум 17 человек, еще 32 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные к утру понедельника обнародовала глава Минздрава Египта Халя Зейд. Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 пострадавшем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ДТП произошло в ночь на 5 августа возле здания Национального института рака в районе Маньял в центральной части города.

По данным дорожной полиции, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, после чего раздался взрыв и вспыхнул пожар. К этому часу огонь уже потушили.

Взрывной волной поврежден фасад здания Института рака, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать несколько десятков пациентов и медперсонал.

ИСТОЧНИК KP.RU