Число жертв ДТП в Каире возросло до 17, пострадали 32 человека
Жертвами аварии в египетской столице Каире, в результате которой взорвался кислородный баллон, стали как минимум 17 человек, еще 32 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные к утру понедельника обнародовала глава Минздрава Египта Халя Зейд. Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 пострадавшем.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ДТП произошло в ночь на 5 августа возле здания Национального института рака в районе Маньял в центральной части города.
По данным дорожной полиции, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, после чего раздался взрыв и вспыхнул пожар. К этому часу огонь уже потушили.
Взрывной волной поврежден фасад здания Института рака, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать несколько десятков пациентов и медперсонал.
ИСТОЧНИК KP.RU