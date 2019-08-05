2019-08-05T03:57:06+03:00
Происшествия

В результате ДТП в Каире погибли 16 человек, более 20 пострадали

При столкновении нескольких машин возле Института рака взорвался кислородный баллон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате взрыва кислородного баллона в Каире погибли 16 человек, 21 пострадалВ результате взрыва кислородного баллона в Каире погибли 16 человек, 21 пострадалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник возле здания Института рака в Каире столкнулись несколько машин, в одной из них взорвался кислородный баллон. В результате погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание Egyptian streets со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

«16 человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака», - сообщил представитель здравоохранительного ведомства.

Отмечается, что взрыв повредил здание Института рака, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и медперсонал.

Генеральный прокурор Египта отдал распоряжение немедленно провести всестороннее расследование причин трагедии и направил на место аварии группу следователей. Там же уже работают пожарные, сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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