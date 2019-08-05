2019-08-05T06:31:25+03:00
В мире

Военные инспекторы из Турции и Финляндии пролетят над Россией

Российские же наблюдатели в рамках договора «Открытое небо» совершат полет над Болгарией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странамиДоговор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 5 по 9 августа группа военных инспекторов из Турции и Финляндии в рамках международного договора «Открытое небо» проведут наблюдательный полет над территорией России, а российские наблюдатели пролетят над Болгарией.

Полет зарубежных инспекторов будет совершен на самолете наблюдения СН-235, который стартует с аэродрома Кубинка. На борту воздушного судна будут находиться российские специалисты, они проконтролируют применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения и соблюдение всех правил.

Об этом в ночь на понедельник сообщает официальный печатный орган министерства обороны России – газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Отмечается, что «самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором».

СПРАВКА КП

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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