Военные инспекторы из Турции и Финляндии пролетят над Россией
С 5 по 9 августа группа военных инспекторов из Турции и Финляндии в рамках международного договора «Открытое небо» проведут наблюдательный полет над территорией России, а российские наблюдатели пролетят над Болгарией.
Полет зарубежных инспекторов будет совершен на самолете наблюдения СН-235, который стартует с аэродрома Кубинка. На борту воздушного судна будут находиться российские специалисты, они проконтролируют применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения и соблюдение всех правил.
Об этом в ночь на понедельник сообщает официальный печатный орган министерства обороны России – газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Отмечается, что «самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором».
СПРАВКА КП
Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.
Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.
ИСТОЧНИК KP.RU