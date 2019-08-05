Пограничники США и России обсудят сотрудничество в Тихом океане

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-05T08:07:09+03:00

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Делегация 17-го района американской береговой охраны прибыла на Камчатку для координации совместных с российскими коллегами действий в северной части Тихого океана. С нашей стороны в обсуждении участвует руководство пограничного управления Федеральной службы безопасности по восточному арктическому району. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Тимофеев.

"В течение нескольких дней членами делегации и руководством пограничного управления планируется обсудить совместные мероприятия по охране сопредельных границ, борьбе с нелегальным промыслом биоресурсов, оказанию помощи терпящим бедствие на море, а также по борьбе с террористическими угрозами", - рассказал он.

Тимофеев подчеркнул, что такие встречи имеют стратегическое значение в рамках обеспечения надежной охраны госграницы. Например, в 2017-2018 годах, благодаря успешно согласованным действиям двух сторон, удалось задержать суда Sea breeze и Verile, которые занимались браконьерством в Беринговом море, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Соглашение о взаимодействии пограничников Аляски и Камчатки по охране водных биологических ресурсов было заключено еще в 1996 году, а весной 2017-го стороны подписали договор о взаимодействии в случае ЧС на море и совместных операций в Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU