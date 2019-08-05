2019-08-05T10:47:41+03:00
В мире

Загадочная болезнь юноши поставила в тупик британских врачей

Родители потратили 35 тысяч фунтов стерлингов, чтобы найти специалиста, который установит причину недуга их сына
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Загадочная болезнь юноши поставила в тупик британских врачейЗагадочная болезнь юноши поставила в тупик британских врачейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Великобритании врачи не могут установить диагноз подростку, пораженному загадочной болезнью, которая оставляет его парализованным.

Живущий в пригороде Лондона 16-летний Валентино Эродоту в январе 2018 года начал ощущать жжение в груди и уже через две недели он был лишен возможности ходить.

Изначально врачи пытались лечить молодого человека от гастрита, но этот диагноз не подтвердился. Позднее специалисты предположили наличие у юноши синдрома хронической усталости и глютеновая атаксия. Однако и здесь лечение не помогло.

Мать и отец растратили все свои сбережения в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,7 млн рублей), чтобы помочь своему сыну. Пять тысяч фунтов стерлингов родители собрали при помощи краудфандинга.

«Каждый пенни, который мы можем собрать сейчас, очень ценен для нас», - передает издание Daily Mail слова матери юноши.

Томография и анализ крови не показали никаких отклонений от нормы. Сейчас родители надеется на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о загадочной болезни, от которой скончались два поколения одной семьи в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии
В России сервисы каршеринга начали блокировать лихачей за агрессивное вождение
Южная Корея и США проведут совместные военные учения
"Уже забыли, как подлодки выглядят": В Сети высмеяли украинские учения
Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа
ФБР опасается, что стрельбы в США подтолкнут экстремистов к насилию
Правительству предложили ограничить выдачу кредитов молодежи
Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Мадуро назвал Колумбию "недееспособным государством"
Пограничники США и России обсудят сотрудничество в Тихом океане
Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая
Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на Кунашире
В команде Зеленского заявили, что конфликт в Донбассе не решить законами
Военные инспекторы из Турции и Финляндии пролетят над Россией
Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги
Трамп заявил, что стрелки в Техасе и Огайо – это «психически больные» люди
Число жертв ДТП в Каире возросло до 17, пострадали 32 человека
Япония в 2020 году создаст первое космическое подразделение Сил самообороны