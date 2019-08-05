Загадочная болезнь юноши поставила в тупик британских врачей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-05T10:47:41+03:00

Родители потратили 35 тысяч фунтов стерлингов, чтобы найти специалиста, который установит причину недуга их сына

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В Великобритании врачи не могут установить диагноз подростку, пораженному загадочной болезнью, которая оставляет его парализованным.

Живущий в пригороде Лондона 16-летний Валентино Эродоту в январе 2018 года начал ощущать жжение в груди и уже через две недели он был лишен возможности ходить.

Изначально врачи пытались лечить молодого человека от гастрита, но этот диагноз не подтвердился. Позднее специалисты предположили наличие у юноши синдрома хронической усталости и глютеновая атаксия. Однако и здесь лечение не помогло.

Мать и отец растратили все свои сбережения в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,7 млн рублей), чтобы помочь своему сыну. Пять тысяч фунтов стерлингов родители собрали при помощи краудфандинга.

«Каждый пенни, который мы можем собрать сейчас, очень ценен для нас», - передает издание Daily Mail слова матери юноши.

Томография и анализ крови не показали никаких отклонений от нормы. Сейчас родители надеется на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о загадочной болезни, от которой скончались два поколения одной семьи в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU