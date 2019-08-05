Траты россиян на отдых внутри страны увеличились на 15%

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-05T13:22:25+03:00

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С начала 2019 года россияне стали тратить на путешествия внутри страны на 10-15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Затраты на отдых на отечественном курорте составляют в среднем 46 тыс. рублей с человека против 43 тыс. рублей в прошлом году. Эксперты отмечают, что увеличение чека связано, в первую очередь, с ростом цен. По итогам семи месяцев текущего года россияне чаще всего отправляются в Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург.

Согласно данным Росстата, в 2018-м году жители РФ потратили на внутрироссийские туры почти 60 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Как отмечают в ведомстве, цены на отечественные курорты в два раза ниже чем в Турции, которая в этом году возглавила топ популярных туристических направлений у россиян.

Самые популярные направления у российских туристов в 2018 году:

Санкт-Петербург – 438,6 тыс. туристов,

Москва- 320,3 тыс. туристов,

Краснодарский край – 227 тыс. человек.

Крым - 128,3 тыс. человек,

Татарстан - 120,2 тыс.человек,

Московская область - 109,8 тыс.человек,

Нижегородская область - 105 тыс.человек,

Свердловская область - 102,8 тыс.человек,

Ставропольский край - 96,4 тыс.человек,

Пермский край - 92,6 тыс.человек.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что сейчас набирают популярность такие виды туризма, как гастрономический, спортивный и экстремальный. Востребован среди россиян и так называемый интегрированный отпуск – когда сначала люди едут в командировку, а потом остаются отдохнуть. В последнее время нарастает также тенденция совмещения пляжного и культурно-познавательного отдыха, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU