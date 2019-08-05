2019-08-05T15:25:53+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружением

Юрий Швыткин подчеркнул,что американской стороне необходимо для начала пересмотреть свою политику и отказаться от «строительства однополярного мира»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениемВ Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениемФото: REUTERS
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Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о наступлении "новой эры" контроля над вооружением.

Политик отметил, что для того, чтобы добиться успехов в решении данного вопроса, Штатам необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира.

- Давайте исходить из того, что, Россия и Китай – это достаточно великие державы. Поэтому взоры Соединенных Штатов Америки, в данном случае и Австралии, обращены на них неслучайно, на нашу страну в том числе, - заявил Швыткин в интервью НСН.

Он также подчеркнул, что на данный момент говорить о какой-либо эре, которая ,возможно, опять же по вине США скоропостижно закончится, не стоит.

- Поэтому еще раз хочу отметить, что для ведения переговоров, которые бы играли на пользу обеспечения мира в различных регионах, мы всегда открыты, - рассказал Швыткин.

Напомним, ранее США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Представители стран предлагают включить в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сергей Рябков заявил, что Москва по-прежнему открыта к диалогу по ДРСМД. Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе до тех пор, пока там не появятся американские

ИСТОЧНИК KP.RU

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