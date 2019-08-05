2019-08-05T16:04:57+03:00
Политика

«Они находятся в плену собственных ограничений»: в СовФеде оценили вектор политики США

Комментарий сенатора касался нового пакета санкций
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Санкции вступят в силу 26 августаСанкции вступят в силу 26 августаФото: REUTERS
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26 августа вступает в силу новый пакет санкций в отношении России. Причина - отравление Скрипалей. В Совете Федерации прокомментировали особенности американской политики, принимающей все более ограничительное направление.

«США уже не могут отказаться от санкций, они находятся в плену тех ограничений, которые они вводят против России. Они не могут остановиться, в том числе потому, что санкции не достигают результатов. Они должны как-то выразить солидарность Великобритании. Вместо того чтобы требовать доказательств того, что произошло в Солсбери, они выражают солидарность стране, которую считают союзником», — объяснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что антироссийская санкционная политика окончательно стала нормой для США, сообщает RT. Сенатор назвал её неприемлемым инструментом в рамках международного диалога. Возникающие конфликты, по его словам, нужно решать путём переговоров, надо уметь слышать и другую сторону и анализировать все источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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