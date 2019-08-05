В российских офисах могут появиться медпункты

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-05T16:11:24+03:00

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В российских офисах могут появиться кабинеты медиков. Это станет своеобразным возрождением института цеховых врачей. По мнению экспертов, появление специалистов в белых халатах на производстве и в офисах упростит доступ к медпомощи, но такое нововведение по карману лишь крупному бизнесу.

Проработкой вопроса организации деятельности офисных врачей занимается Минздрав. Представители других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС. Об этом пишут в газете «Известия».

Развитие института цеховых и офисных врачей обсуждали на совещании в Правительстве России. До 20 августа Минздрав должен получить предложения от Минтруда, Роспотребнадзора, ФФОМС, Фонд социального страхования, Федерация независимых профсоюзов России и Российского союз промышленников и предпринимателей.

По мнению первого директора фонда ОМС Владимира Гришина, экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тыс. человек, или одну на несколько предприятий.

- В малых и средних организациях можно было бы рассмотреть возможность работы врача, приходящего пару раз в неделю, — считает Владимир Гришин.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов напомнил, что в СССР была развита система цеховых врачей, которая позволяла проводить вакцинацию от гриппа, оказывать первую медпомощь, организовать первичный прием терапевта, проводить предсменные и послесменные осмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU