Бульдог-кинокритик облаял трейлер фильма "Оно-2" и стал героем Сети

Настоящим хитом в Сети стало видео, где записана реакция бульдога на трейлер фильма "Оно-2". Ролик был размещен на YouTube на канале Elvis and Khaleesi, автор которого является хозяином собак Элвиса и Кхалиси.

Оказывается, четвероногие друзья давно увлекаются фильмами и бурно реагируют на многие из них. На одном из последних видео записана реакция Кхалиси на финальный трейлер фильма "Оно-2", премьера которого запланирована на сентябрь.

Зрителям ролика сложно догадаться, что скрывается за столь яркой эмоциональной реакцией хвостатого кирокритика: восхищение или наоборот критика игры актеров. Стоит отметить, что лай не прекращается до самого завершения видео

- Кхалиси оказалась явно неравнодушной собакой, - комментируют пользователи.

Владелец питомца с удовольствием сообщает детали: бульдог также посмотрела фрагмент комедийного фильма ужасов 1984 года «Гремлины», где облаяла монстра, сидевшего в холодильнике, пишет Ридус.

Бульдог-кинокритик покорил сеть.Khaleesi is waiting impatiently until she can see this film! She hates clowns and looks forward to giving Pennywise a piece of her mind Elvis was hiding somewhere off camera...