В Минобороны РФ сообщили, что боевики выпустили в направлении базы "Хмеймим" три реактивных снаряда
Минобороны РФ сообщило, что боевики выпустили в направлении российской авиабазы Хмеймим три реактивных снаряда залпового огня.
При этом в ведомстве подчеркнули, что никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет.
Сообщается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски около 13:30 по МСК с северного направления от аэродрома, пишет "РИА-Новости".
В ведомстве также подчеркнули, что снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии. Турецкая сторона уведомила об этом Россию и США. Некоторое время назад турецкий глава подчеркивал, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов в том случае, если США не выведут их оттуда.
ИСТОЧНИК KP.RU