СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-05T18:58:46+03:00

В Минобороны РФ сообщили, что боевики выпустили в направлении базы "Хмеймим" три реактивных снаряда Фото: Александр КОЦ

Сообщается, что разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет

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Минобороны РФ сообщило, что боевики выпустили в направлении российской авиабазы Хмеймим три реактивных снаряда залпового огня.

При этом в ведомстве подчеркнули, что никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет.

Сообщается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски около 13:30 по МСК с северного направления от аэродрома, пишет "РИА-Новости".

В ведомстве также подчеркнули, что снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии. Турецкая сторона уведомила об этом Россию и США. Некоторое время назад турецкий глава подчеркивал, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов в том случае, если США не выведут их оттуда.

ИСТОЧНИК KP.RU