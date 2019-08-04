2019-08-04T20:31:16+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии

Турецкая сторона уведомила об этом Россию и США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в СирииЭрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в СирииФото: REUTERS
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии.

Турецкая сторона уведомила об этом Россию и США.

- Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну, - подчеркнул Эрдоган.

Некоторое время назад турецкий глава подчеркивал, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов в том случае, если США не выведут их оттуда. Однако позже Эрдоган заявил, что решил отложить военную операцию после телефонных переговоров с президентом Америки Дональдом Трампом. В итоге лидер Штатов по итогам принял решение вывести войска из Сирии, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Тайип Эрдоган поговорил с Дональдом Трампом о способах разрешения разногласий по поставкам С-400. В телефонном разговоре турецкий лидер предложил своему американскому коллеги создать совместную рабочую группу для обсуждения вопроса поставок российских ЗРК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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