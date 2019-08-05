СЕГОДНЯ 20:53 2019-08-05T21:26:34+03:00

Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за фальшивых документов для отдыха на Мальдивах Фото: REUTERS

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Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента Незалежной Петра Порошенко из-за фальшивых документов для отдыха на Мальдивах.

По его словам, в январе 2018 года бывший политик организовал незаконную переправку через границу во время вылета на острова по чужим паспортам. По данному факту Портнов хочет инициировать возбуждение уголовного дела против Порошенко.

- Нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров, - подчеркнул он.

Юрист также заявил, что не возражает против отдыха Порошенко на Мальдивах". При этом он не исключает, что на используемые в той поездке фальшивые документы и фамилии может быть оформлена зарубежная собственность и счета, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Петр Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него. Экс-президент Украины заявил, что несет ответственность перед народом, страной и миром.

ИСТОЧНИК KP.RU