Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-31T17:12:59+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не боится уголовных дел, заведенных против него, отметив, что несет ответственность перед страной и миром.

«И уже возбуждено уголовное дело, за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого, мы освободили две трети Донбасса... я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», - сказал экс-президент Украины на съезде партии «Европейская солидарность», на котором делегаты избрали его лидером политического объединения.

Как писал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 31 мая, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое, пятое уголовное дело в отношении Порошенко по факту захвата власти.

Напомним, первое досудебное расследование против бывшего украинского лидера было заведено 21 мая по факту возможной государственной измены.

ИСТОЧНИК KP.RU