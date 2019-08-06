ФСИН не справляется с количеством осужденных на принудительные работы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-06T13:17:43+03:00

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Система центров принудительных работ критически перегружена. Директор ФСИН обратился к регионам с просьбой помочь найти здания для создания новых отделений.

«На сегодняшний день в РФ создано 14 исправительных центров и 54 участка с лимитом 4509 мест. До конца августа откроем девять участков в восьми субъектах, это еще 589 мест. Этого крайне недостаточно, в 21 субъекте РФ центров вообще еще нету. Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, и в большинстве из них мест уже нет», - рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Балан в интервью ТАСС.

Самыми проблемными оказались области вблизи Москвы. В столице центры не создавались, осужденных москвичей отправляют на работы в Тверскую и соседние области, испытывающие из-за этого нагрузку сильно выше средней по стране.

Два с половиной года назад принудительные работы назначались как альтернативное наказание за нетяжкие или неумышленные преступления. Теперь подобные меры стало можно применять и для отбывающих обычное лишение свободы. На сегодняшний день около 190 тыс. осужденных к лишению свободы имеют право подать ходатайства о переводе на принудительные работы. Такие ходатайства подали уже почти семь тысяч заключенных, что означает необходимость создания более 3 тысяч рабочих мест до конца этого года и 6 тысяч до конца следующего.

ИСТОЧНИК KP.RU