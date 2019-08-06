Опровергнут миф о запрете Винни-Пуха в Китае

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-06T13:52:33+03:00

Об этом сообщает корреспондент «КП», побывавший в одном из самых закрытых районов Поднебесной

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Как выяснил посетивший Поднебесную корреспондент «КП», запрет на использование образа Винни-Пуха не является здесь таким уж строгим — а, возможно, вообще частично выдуман зарубежными журналистами.

Напомним, многие СМИ (включая «Комсомолку») сообщали, что официальный Пекин цензурирует этого любителя мёда из сказки Алана Александра Милна — возможно, потому, что весёлый медведь у кого-то вызывает ассоциации с председателем КНР Си Цзиньпином. Напишешь, например, в сетевом чате «Винни-Пух», — и тебя тут же заблокируют.

Однако, находясь в посёлке Гуйаньбаг (Gujiangbag) близ города Хотан (Синьцзяно-Уйгурский автономный район Китая, СУАР), корреспондент «КП» наблюдал рисунки с якобы «запрещённым» Винни-Пухом в стенах местного детского сада. Это позволяет предположить, что утверждения о «цензуре на медвежонка в КНР», как минимум, не до конца корректны.

Также на kp.ru вы можете прочитать эксклюзивный репортаж о других загадочных объектах в СУАР — «лагерях для уйгуров», которые официальный Пекин называет «центрами повышения квалификации».

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ИСТОЧНИК KP.RU