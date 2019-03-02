Китайскому геймеру запретили использовать имя Винни-Пуха

«Великий китайский файервол» — так называют систему государственных запретов в интернет-пространстве КНР. Теперь к ним прибавился ещё один: отныне геймерам из Поднебесной нельзя использовать образ и имя Винни-пуха. Потешный медвежонок был придуман английским писателем Аланам Милном в 1926 году, а позже получил мировую известность благодаря детским мультикам (в том числе производства «Союзмультфильма»).

Однако в Китае безобидный зверёк неожиданно оказался на переднем плане политической борьбы — сетевые шутники повадились использовать его для карикатур на главу КНР товарища Си Цзиньпина. Видимо, в силу некоторого визуального сходства. Берут, например, старую фотографию крепко сбитого Си рядом с долговязым Обамой — и ставят рядом кадр с Винни-пухом и Тигрой, где мультяшные друзья шагают в таких же позах. Кому-то смешно… Но только не цензорам «Великого файервола». Изображение сказочного зверька на аватарках и личных лентах в соцсетях в КНР не приветствуется.

Недавно же, как сообщают порталы о компьютерных играх, одного из китайских пользователей забанили (блокировали) после невинного диалога в чате популярной многопользовательской «стрелялки» под названием Overwatch:

— Кто-нибудь знает, кто лучший друг Тигры? — спросил один игрок.

— Винни-пух, — ответил другой. И был немедленно забанен сетевыми цензорами. Видимо, «для профилактики». Дескать, сегодня ты политически сомнительного медвежонка упоминаешь, а завтра — чего похуже сделаешь…

Это далеко не первая неоднозначная инновация Поднебесной в сфере кибертехнологий. Ранее, как сообщала «КП», в провинции Хэбэй запустили систему ловли должников (например, неплательщиков алиментов) с помощью механизмов геолокации на смартфоне.