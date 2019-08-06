В Бразилии пациент аккомпанировал хирургу во время собственной операции
Операцию на мозге при активном участии пациента провели в одной из бразильских больниц. По просьбе врача пациент-музыкант сыграл на синтезаторе небольшой музыкальный отрывок, пока доктора удаляли в его головном мозге опухоль, которая мешала мелкой моторике.
Это помогло хирургу лучше отслеживать свои действия во время операции и более точно определить участки мозга вокруг новообразования, которые отвечают за координацию движений.
Опухоль у музыканта Аиртона Алвеса Родригеса была обнаружена шесть лет назад. Злокачественное новообразование со временем начало оказывать влияние на мелкую моторику и мешала бразильцу играть на фортепиано.
В итоге врачи решились на уникальную операцию. Ее провели в больнице города Дивинополис штата Минас-Жерайс, на востоке страны. К счастью, медицинское вмешательство прошло успешно, пациент идет на поправку и обещает перед выпиской порадовать докторов виртуозным исполнением бразильского танго, сообщает Пятый канал.
Пациент исполнил партию во время операции на мозге.
ИСТОЧНИК KP.RU