В Бразилии пациент аккомпанировал хирургу во время собственной операции

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-06T14:52:43+03:00

Это помогло врачу лучше увидеть участки, которые блокирует опухоль [видео]

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Операцию на мозге при активном участии пациента провели в одной из бразильских больниц. По просьбе врача пациент-музыкант сыграл на синтезаторе небольшой музыкальный отрывок, пока доктора удаляли в его головном мозге опухоль, которая мешала мелкой моторике.

Это помогло хирургу лучше отслеживать свои действия во время операции и более точно определить участки мозга вокруг новообразования, которые отвечают за координацию движений.

Опухоль у музыканта Аиртона Алвеса Родригеса была обнаружена шесть лет назад. Злокачественное новообразование со временем начало оказывать влияние на мелкую моторику и мешала бразильцу играть на фортепиано.

В итоге врачи решились на уникальную операцию. Ее провели в больнице города Дивинополис штата Минас-Жерайс, на востоке страны. К счастью, медицинское вмешательство прошло успешно, пациент идет на поправку и обещает перед выпиской порадовать докторов виртуозным исполнением бразильского танго, сообщает Пятый канал.

Пациент исполнил партию во время операции на мозге.

ИСТОЧНИК KP.RU