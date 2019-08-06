2019-08-06T19:11:48+03:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели в ДТП ветерана «Нормандии-Неман»

93-летнего Юрия Максаева сбили на улице, когда он переходил дорогу
Ася РОМАНЧУК
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В Москве в аварии погиб 93-летний ветеран знаменитого полка «Нормандия-Неман»В Москве в аварии погиб 93-летний ветеран знаменитого полка «Нормандия-Неман»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ветеран знаменитого авиационного полка «Нормандия–Неман» 93-летний Юрий Максаев был сбит 3 августа в Москве. В тот же день пенсионер скончался в больнице.

Все произошло утром, когда Юрий Максаев возвращался из магазина домой, на Нелидовскую улицу. Неподалеку от дома 42 по улице Сходненской, пенсионер решил перейти дорогу в неположенном месте. Он был примерно в 50 метрах от регулируемого пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль «ВАЗ»

От удара пешеход рухнул на асфальт, ударившись головой. В бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени пострадавший попал в больницу, где скончался несколько часов спустя.

- Пешехода заметил в самый последний момент, ударил сразу по тормозам, но машина правой стороной капота задела человека. Он отлетел на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Из сумки выпала буханка хлеба, — рассказывал позже 50-летний шофер.

В отношении водителя, совершившего наезд, проводится проверка. Ответ на многие вопросы даст автотехническая экспертиза. Если результаты покажут, что водитель мог избежать столкновения, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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