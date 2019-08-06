2019-08-06T22:40:01+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали отставку посла США в Москве

В ведомстве отметили, что внутриполитическая конъюнктура в Штатах не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД РФ прокомментировали отставку посла США в МосквеВ МИД РФ прокомментировали отставку посла США в МосквеФото: REUTERS
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МИД России прокомментировало отставку посла США в Москве Джона Хантсмана.

В ведомстве считают, что внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией.

- Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман - профессионал, - отметили в МИД РФ, пишет "ТАСС".

Напомним, по информации американских СМИ Джон Хантсман направил на имя американского президента Дональда Трампа просьбу об отставке. Она вступит в силу 3 октября текущего года. Согласно информации издания, Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора Юты. Американскую дипмиссию в Москве Хантсман возглавляет с 2017 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия. Глава Белого дома уверен, что страны пойдут на сделку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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