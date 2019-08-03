Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва могут выйти на новые договоренности по ограничению и сокращению ядерных вооружений. Он уверен, что если Америка, РФ и Китай сократят расходы на атомные бомбы, это пойдет на пользу всему миру.
- Скажу следующее: если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного оружия, это было бы отлично для мира. И я действительно верю в то, что это произойдет. Мы обсуждали это, - заявил Трамп журналистам.
Глава белого дома уточнил, что затрагивал в беседах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином темы перспектив дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире. По его, словам лидеры были заинтересованы в этом.
- Думаю, у нас на каком-то этапе будет сделка, - резюмировал Трамп.
Помимо этого, он высказался и о выходе США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер сказал, что Москва якобы нарушила положения этого договора.
Напомним, мериканцы в одностороннем порядке расторгли соглашение. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил об официальном выходе Вашингтона из ДРСМД 2 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU