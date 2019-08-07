Украина наладила поставки дизеля из Белоруссии вместо российского

СЕГОДНЯ 01:26 2019-08-07T01:45:57+03:00

Представитель Зеленского сообщил, что увеличатся также поставки топлива из Литвы и других стран ЕС

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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус объявил соотечественникам, что Киев нашел «альтернативу» российскому дизельному топливу – наладил поставки дизеля из Белоруссии и Евросоюза.

«Ситуация у нас начинает исправляться уже в августе», - заявил он на брифинге во вторник после правительственного совещания о поставках нефтепродуктов на Украину.

Герус сообщил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в этом и следующем месяцах увеличит поставки в Незалежную примерно на четверть: с 180 тысяч тонн в месяц до 250 – 260 тысяч тонн, ради чего белорусский НПЗ даже перенес на октябрь запланированный на сентябрь ремонт. Кроме того, возрастут поставки дизельного топлива из Литвы и других европейских стран. Представитель Зеленского в кабмине уточнил, что дизель будет поступать и по суше – цистернами, и по морю.

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», - отметил Герус.

Следующие три месяца, по его словам, будут «абсолютно стабильные и спокойные», а в октябре – ноябре сезонный спрос на дизель снизится. При этом Герус добавил, что Украина не собирается «полностью запрещать» импорт нефтепродуктов из России, дабы не спровоцировать резкое подорожание топлива в стране, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU