В США арестовали и выпустили под залог россиянина

СЕГОДНЯ 03:08 2019-08-07T03:37:34+03:00

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В американском штате Пенсильвания по подозрению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия арестован гражданин России Владимир Кузнецов. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

В заявлении ведомства указывается, что россиянина обвиняют в «незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России». Прокуратура поясняет: «для экспорта подобных вещей требуется особая лицензия госдепартамента и Минторга США», а у проживающего в Бруклине 58-летнего Кузнецова такой лицензии нет.

По версии следствия, наш соотечественник с неназванными сообщниками покупал в интернете детали оружия, в частности – снайперских винтовок, и отправлял их Почтой США заказчикам в России, а в описании содержимого посылок указывал другие товары. Одну из таких посылок в июле 2017 года американские правоохранители перехватили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, в ней был элемент фрезерного станка фирмы Bosch и ложе для снайперской винтовки Remington 700. Позже, в апреле 2018-го в другой посылке Кузнецова в том же аэропорту таможенники обнаружили цевье винтовки и магазины к ней. В том же пакете были еще тонометр, электрогрелка, кроссовки и джинсы – это все отправитель указал в описании, а о цевье и магазинах к винтовке умолчал, передает ТАСС.

Адвокат россиянина Бенджамин Ястер сообщил РИА Новости, что его подзащитного арестовали во вторник утром, а позже днем суд отпустил Кузнецова под залог. Подробности американский юрист рассказывать отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU