2019-08-07T10:59:01+03:00
Общество

СМИ: четверть госзакупок важных лекарств сорвана

Большая часть тендеров не состоялась из-за отсутствия заявок
Марина ВЕНЦОВА
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Четверть госзакупок важных лекарств сорванаЧетверть госзакупок важных лекарств сорванаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств за первую половину 2019 года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Headway.

Отмечается, что в первой половине прошлого года были сорваны 31,8 тысячи тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств. Однако по итогам первой половины 2019 года их количество увеличилось уже до 60,8 тысячи. Состоявшимися в первой половине года признали 163,4 тысяч тендеров.

В издании подчеркивается, что большая часть тендеров не состоялась в связи с отсутствием заявок. Кроме того, в качестве еще одной причины называется отказ от размещения заказа и недопуск всех участников.

Сайт kp.ru писал, что в первом квартале 2019 года государственные расходы для приобретения лекарств льготникам выросли почти на 39%. Рост расходов связан с включением в программу дорогостоящих лекарств, которые нужны, в том числе, онкологическим больным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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