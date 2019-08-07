2019-08-07T11:54:17+03:00
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян имеют непогашенные кредиты

В основном это люди от 25 до 34 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Число россиян, имеющих непогашенные кредиты, сократилось на 6%Число россиян, имеющих непогашенные кредиты, сократилось на 6%Фото: Олег ЗОЛОТО
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ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения) провел исследование и выяснил, как наши сограждане относятся к кредитованию.

По результатам опроса, более половины (51%) россиян имеют непогашенные кредиты. Это на 6% меньше, чем два года назад. В основном кредиты имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%). Нередко за займами обращаются и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (63%). А вот молодежь и представители старшей возрастной группы берут кредиты совсем неохотно. Среди молодежи от 18 до 24 лет таковых всего 37%, а среди представителей старшего поколения (60+) – 31%.

Также известно, что подавляющее большинство россиян не планируют брать кредиты в ближайшие два-три года. Их доля составляет 74%. Тем не менее, часть респондентов все же готовится пойти в банк. 10% россиян планируют взять кредит на покупку недвижимости, а 6% хотят купить новый автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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