2019-08-07T13:36:17+03:00
Общество

Россиян обяжут сообщать работодателям об опасных заболеваниях

Это повысит безопасность труда и обеспечит нормальные выплаты компенсаций за вред
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В 2018 раком из-за работы заболели 8-12 тысяч россиянВ 2018 раком из-за работы заболели 8-12 тысяч россиянФото: Игорь БУЛАТОВ
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В Минздраве предложили дать работодателям частичный доступ к медицинским картам сотрудников. Это должно воспрепятствовать сокрытию заболеваний, на вредных или опасных для окружающих работах. Нововведения планируется добавить в рамках обновления трудового права.

«Здесь возможны перегибы, и стороны работодателя, и стороны работника, но в целом доступ к информации вполне оправдан. Например, после получения черепно-мозговой травмы человек не может работать водителем общественного транспорта, поскольку от его здоровья зависит безопасность других людей. В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось. С другой стороны, некоторое работники скрывают свои заболевания, только перед пенсией у них появляются профзаболевания. При этом в ходе периодических осмотров у этого человека было все хорошо», - рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров в интервью ТАСС.

Инициатива родилась из проблемы высокого уровня онкозаболеваний на производствах. В 2018 году рак был выявлен 8-12 тысяч работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%). При этом определить работодателя, ответственного за болезнь, в большинстве случаев было невозможно, так как регистрировалось оно непосредственно перед выходом на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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