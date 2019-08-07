2019-08-07T16:36:11+03:00
Звезды

Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Ремейки не выйдут в широкий прокат, но будут доступны на платформе Disney+
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Студия переснимет культовый фильм «Один дома»Студия переснимет культовый фильм «Один дома»
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После оглушительного успеха «Короля льва» Disney решил всерьез взяться за создание ремейков.

На этот раз студия переснимет культовые фильмы «Один дома» и «Ночь в музее», сообщает издание The Hollywood Reporter.

Один дома трейлер[Официальный].

- Мы намерены активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ, - подтвердил генеральный директор Disney Боб Айгер.

Пока не понятно будут ли это полнометражные фильмы или же мультисериалы. Известно только то, что в широкий прокат картины, к сожалению, не выйдут. В этот раз они будут доступны на новой платформе Disney+, запуск которой запланирован на 12 ноября. Ежемесячная подписка на этот сервис обойдется пользователям в семь долларов.

Ночь в музее (2006) трейлер.

Однако на этом Disney не остановится. Помимо «Один дома» и «Ночь в музее» компания также переснимет фильмы «Дневник слабака» и «Оптом дешевле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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