Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
После оглушительного успеха «Короля льва» Disney решил всерьез взяться за создание ремейков.
На этот раз студия переснимет культовые фильмы «Один дома» и «Ночь в музее», сообщает издание The Hollywood Reporter.
Один дома трейлер[Официальный].
- Мы намерены активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ, - подтвердил генеральный директор Disney Боб Айгер.
Пока не понятно будут ли это полнометражные фильмы или же мультисериалы. Известно только то, что в широкий прокат картины, к сожалению, не выйдут. В этот раз они будут доступны на новой платформе Disney+, запуск которой запланирован на 12 ноября. Ежемесячная подписка на этот сервис обойдется пользователям в семь долларов.
Ночь в музее (2006) трейлер.
Однако на этом Disney не остановится. Помимо «Один дома» и «Ночь в музее» компания также переснимет фильмы «Дневник слабака» и «Оптом дешевле».
ИСТОЧНИК KP.RU