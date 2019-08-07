Лукаку оштрафован МЮ за неявку на тренировку

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-07T16:59:40+03:00

Лукаку всячески давал понять руководству и тренерскому штабу клуба, что не намерен продолжать карьеру в составе «красных дьяволов» Фото: REUTERS

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Конфликт между бельгийцем и «красными дьяволами» усугубляется: Лукаку уехал тренироваться с бельгийским «Андерлехтом», не уведомив «МЮ», а когда клуб прислал ему электронное письмо с настойчивой просьбой вернуться, нападающий просто проигнорировал его. «МЮ» оштрафовал своего форварда на 435 тысяч евро.

В самом начале трансферного окна Лукаку всячески давал понять руководству и тренерскому штабу клуба, что не намерен продолжать карьеру в составе «красных дьяволов» и предпочел бы переехать в чемпионат Италии.

Лукаку выкладывал фотографии с руководством «нерадзурри» на своей страницу в Инстаграмме, и фотографировался в футболке в цветах «Интера Милан», но руководство МЮ делало все возможное, чтобы трансфер не состоялся.

В «Интере» бельгийца хочет видеть главный тренер Антонио Конте. Да и Лукаку выражал желание потренироваться под начальством итальянца, однако ситуация осложнилась, когда в дело вмешался туринский «Ювентус».

Возможный обмен игроками между «МЮ» и «Ювентусом» (Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу) не состоялся из-за нежелания последнего покидать клуб. Ювентус вышел из переговоров.

По информации, The Athletic, причиной внепланового отъезда нападающего в Бельгию послужили слова главного тренера «дьяволов». Уле-Гуннар Сульшер сообщил Лукаку, что если тот останется в клубе, то будет играть в команде до 23 лет.

Это задело Ромелу, и он уехал тренироваться с «Андерлехтом» в ожидании своего трансфера в «Интер» или «Ювентус».

ИСТОЧНИК KP.RU