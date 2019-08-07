Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-07T18:57:15+03:00

Ноябрь 1996 года. Моника Левински вместе с другими поздравляет Клинтона с переизбранием на второй президентский срок. К этому моменту их тайный роман уже крутился вовсю Фото: EAST NEWS

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Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, одна из виновниц скандала чуть не лишившего президентского поста Билла Клинтона, станет продюсером 3 сезона известного сериала «Американская история преступлений». Сериал расскажет о попытке импичмента главе государства.

Сюжетом для нового сезона сериала станет разразившийся в Америке в 1998 сексуальный скандал. Из-за раскрывшейся связи с Моникой Левински, которая в те времена была практиканткой в Белом доме, Билл Клинтон почти лишился поста главы государства, спасло 42-ого президента США лишь оправдание Сената.

"В этой истории есть огромное количество нюансов, о которых люди не знают. Им будет это интересно, намечается грандиозное зрелище" – передает Washington Post слова Джона Ландграфа, глава кабельного телеканала FX, заказавшего продолжение сериала.

Роль самой Моники исполнит Бини Фелдштейн, известная по фильму "Леди Бёрд". В основу сценария ляжет книга Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента"

Работа над первыми эпизодами сериала начнется в феврале 2020 года. Ожидается, что зрители увидят проект 27 сентября того же года, что должно совпасть с окончанием выборов нового президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU