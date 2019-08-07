Стали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в России

СЕГОДНЯ 23:29 2019-08-07T23:29:36+03:00

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После ухода с должности посла США в России Джона Хантсмана, его место могут занять два потенциальных кандидата. Как сообщает The Wall Street Journal, на должность рассматривают двух человек: спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана и американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Сообщается, что Стивен Биган уже имеет опыт работы с Россией. Он был вице-президентом компании Ford Motor Co, которая вела бизнес в том числе и с Москвой. Источник издания также отмечает, что второй потенциальный претендент - посол США в Германии не заинтересован в переходе на другую должность. В Госдепартаменте отказались комментировать кандидатов на пост Хантсмана.

Напомним, что Джон Хантсман занимал должность посла США в России последние два года. Накануне стало известно, что дипломат подал прошение об отставке. Сенатор Алексей Пушков предположил, что американский посол в РФ решил уйти, так как получил неудовлетворительную оценку своей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU