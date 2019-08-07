2019-08-07T23:29:36+03:00
Политика

Стали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в России

Сообщается о двух дипломатах, которые могут стать приемниками Джона Хантсмана
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Стали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в РоссииСтали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в РоссииФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

После ухода с должности посла США в России Джона Хантсмана, его место могут занять два потенциальных кандидата. Как сообщает The Wall Street Journal, на должность рассматривают двух человек: спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана и американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Сообщается, что Стивен Биган уже имеет опыт работы с Россией. Он был вице-президентом компании Ford Motor Co, которая вела бизнес в том числе и с Москвой. Источник издания также отмечает, что второй потенциальный претендент - посол США в Германии не заинтересован в переходе на другую должность. В Госдепартаменте отказались комментировать кандидатов на пост Хантсмана.

Напомним, что Джон Хантсман занимал должность посла США в России последние два года. Накануне стало известно, что дипломат подал прошение об отставке. Сенатор Алексей Пушков предположил, что американский посол в РФ решил уйти, так как получил неудовлетворительную оценку своей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер боец спецназа, раненый при штурме резиденции Атамбаева
Президент Киргизии прервал недельный отпуск из-за событий вокруг Атамбаева
Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК
После попытки задержания Атамбаева в Киргизии отключен связанный с ним телеканал
Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Instagram
Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре
Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Сенатор Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в РФ Хантсмана
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Идет прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе СМИ
Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским
В Москве двое рабочих погибли в коллекторе
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
Победители «Большого фестиваля футбола» встретились с игроками «Зенита»
В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок
В Киргизии проводится операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева
Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры РФ Пирумова об УДО
Лукаку оштрафован МЮ за неявку на тренировку
Сергей Шойгу поручил восстановить поврежденные объекты в Ачинском районе в две недели
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Последнюю песню Вилли Токарев посвятил Рамзану Кадырову
Цены на золото побили шестилетний рекорд
Появилась кофемашина, умеющая варить пиво
В Москве ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за погодного коллапса
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против "Северного потока - 2"
Онищенко призвал сажать за срыв закупок жизненно важных лекарств
«Это данные за 2017 год»: Минтруд прокомментировал сообщения о бедности в России
Президент Казахстана уволил бывшего министра обороны из системы Вооруженных сил