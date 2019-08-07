Сенатор Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в РФ Хантсмана

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-07T19:03:53+03:00

Представитель Совфеда уверен, что дипломат только усугубил отношения между нашим странами

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Сенатор Алексей Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в России Джона Хантсмана. Он уверен, что это связано с деятельностью американца на своем посту: он только усугубил отношения между нашими странами.

- Преждевременной отставкой посол Хантсман невольно признал, что Вашингтон довел отношения с Россией до ручки. Т. е. состояния, когда посол ничего сделать не способен, — написал Пушков в своем Twitter.

Решение дипломата уйти со своего поста сенатор назвал «логичным и своевременным».

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин вовсе раскритиковал работу дипломата, отметил, что «никаких ярких, продуктивных действий им предпринято не было».

- Полагаю, чтоХантсман покинул свой пост, так как получил неудовлетворительную оценку своих действий, — сказал ФАН Александр Шерин.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что внутриполитическая конъюнктура в Штатах не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений

Напомним, дипломат прибыл в Россию в 2017 году. За время своей работы не раз позволял себе антироссийские и русофобские высказывания, в том числе, о принадлежности Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU