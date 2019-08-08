2019-08-08T12:48:17+03:00
Звезды

Американский актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля

В аварии пострадали три человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дэнни Трехо спас ребенка после ДТПДэнни Трехо спас ребенка после ДТПФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Известный американский актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля после аварии. ДТП произошло в Лос-Анджелесе. 72-летний артист сам рассказал о подробностях происшествия, очевидцем которого стал.

«Я помог спасти ребенка после того, как водитель проехал на красный свет, что привело к ДТП с двумя автомобилями в Силмаре», - цитирует Трехо сайт телеканала «Звезда».

Трехо добавил, что сначала в одиночку бросился к перевернувшейся машине и самостоятельно попытался отстегнуть маленького ребенка от автомобильного кресла. Вскоре к нему на помощь пришла еще одна женщина. Оба они отвлекали малыша, пока спасатели помогали выбраться из машины его бабушке.

Всего в результате аварии пострадали три человека. Всем им потребовалась госпитализация. Однако врачи оказали им своевременную помощь. Теперь их жизням ничто не угрожает, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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