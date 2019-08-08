Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
Жители удаленных пунктов России с конца года получат возможность снимать наличные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах магазинов.
Инициатива реализовывается Сбербанком в рамках программы повышения доступности финансовых услуг. Единственным условием для снятия денег со счета станет покупка в том же магазине, на кассе которого вы хотите совершить финансовую операцию. Услуга доступна только держателем дебетовых карт сбербанка, обслуживающихся платежными системами Visa и Mastercard. За одну операцию возможно снять до 5 тысяч рублей.
"В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка – банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина - оплата за коммунальные услуги", - сообщается на сайте банка.
Особенно востребованными подобные возможности станут для жителей малонаселенных и удаленных пунктов России, где далеко не всегда можно встретить банкомат.
Узнать о том, что в магазине можно снять деньги с карты возможно по специальной наклейке на кассе «Здесь вы можете снять наличные».
Ранее сайт kp.ru рассказывал о всех тонкостях новой системы по снятию наличных прямо на кассах магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU