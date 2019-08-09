Кардиолог рассказал о пользе вина для профилактики болезней сердца

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-09T10:23:24+03:00

Небольшие дозы вина могут помогать опосредованно, за счет снятия напряжения. Однако, по мнению большинства исследователей, это сомнительный способ профилактики

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Специалист рассказал о рисках связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и развенчал миф о пользе бокала сухого вина в день.

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов сообщил что сердечно-сосудистых заболевания в первую очередь угрожают мужчинам из-за отсутствия встроенной защиты в виде высоких уровней эстрогена, традиционно более высоким уровнем стресса и в целом более вредным образом жизни, как в работе, так и в отдыхе, сообщает РИА Новости.

Основными способами борьбы с рисками получить ишемию или инфаркт врач называет смену образа жизни и ежегодное прохождение диспансеризации после 40 лет. Также он напоминает что любые боли в области груди могут быть смертельно опасны, и в случае возникновения таких ощущений нужно немедленно обращаться ко врачу, а не терпеть или заниматься самолечением.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно», - подчеркнул Попов.

Также врач сообщил, что ни одно научное исследование на большой выборке не подтвердило связи между употреблением вина и снижением рисков сердечных болезней. Однако кардиолог заметил, что так как стресс является одной из причин появления болезней, небольшие дозы вина могут помогать опосредованно, за счет снятия напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU