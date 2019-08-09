Народный музей Егора Летова создадут в омской хрущевке

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-09T14:44:57+03:00

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Народный музей Егора Летова появится на родине легендарного рок-музыканта, лидера «Гражданской обороны» в Омске. Инициативу поддержал руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры», писатель Захар Прилепин. Вопросы, связанные с организацией музея, обсудят в Омске на круглом столе 15 августа.

Планируется, что народный музей будет создан в трехкомнатной квартире Егора Летова, которая располагается в обычной хрущевке по адресу улица Петра Осминина, 5. Там находилась студия «ГрОб-Records» и были записаны практически все альбомы «Гражданской обороны».

- Для России Летов – звезда и личность мирового уровня, а для Омска – настоящий гений места, рычаг, с помощью которого можно развернуть территорию в цивилизационном смысле, - сказал Захар Прилепин. - Народный музей не имени Егора Летова, а целиком посвященный ему – мне кажется, лучшая альтернатива переименованиям, табличкам, мало к чему обязывающим.

Ранее «Добровольцы культуры» анонсировали воссоздание Исторического квартала, связанного с историей советской космонавтики, в подмосковном Королеве и реставрацию архитектурных памятников XIX века в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU