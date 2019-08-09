СЕГОДНЯ 20:19 2019-08-09T20:31:16+03:00

Центробанк заявил, что отток капитала из РФ с начала года вырос более чем в 1,5 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Центробанке РФ заявили, что чистый вывоз капитала из страны частным сектором в январе - июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и достиг $28 млрд.

Таким образом, по итогам первых семи месяцев прошлого года составил $17,4 млрд.

В ЦБ также подчеркнули, что в 2018 году вывоз капитала из России частным сектором составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году, пишет "ТАСС".

- Динамика сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов, - пояснили в ЦБ РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае стало известно о том, что чистый отток капитала из России с начала текущего года вырос почти вдвое. По оценке Банка России, в январе – апреле отток капитала из страны увеличился до $34,7 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU