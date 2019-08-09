В США задержали мужчину, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем и сотней патронов

СЕГОДНЯ 20:39 2019-08-09T20:39:54+03:00

По словам полиции, подозреваемый приблизился к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия

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Американские СМИ сообщают, что полиция города Спрингфилд в штате Миссури задержала мужчину, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов.

Сообщается, что подозреваемый приблизился к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU