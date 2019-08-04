В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Неизвестный открыл огонь по людям в американском городе Дейтон штата Огайо. Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, около 2:00 по местному времени (9:00 мск).
По словам очевидцев, люди отдыхали на веранде, когда одетый во все черное мужчина начал по ним стрелять.
"По крайней мере восемь человек были убиты прямо у столика для пикника, когда я был на улице. Множество людей попали в больницу", - передает Heavy со ссылкой на очевидца.
При этом, согласно данным полицейских переговоров, жертв может быть от 9 до 10. Информация еще уточняется. Сам стрелок, предположительно, также убит. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.
Примечательно, что днем ранее в штате Техас также произошла стрельба. Сайт kp.ru писал, что 21-летний местный житель Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.
Стрельба в Дейтоне, Огайо.
ИСТОЧНИК KP.RU