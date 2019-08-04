В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-04T10:04:27+03:00

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Неизвестный открыл огонь по людям в американском городе Дейтон штата Огайо. Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, около 2:00 по местному времени (9:00 мск).

По словам очевидцев, люди отдыхали на веранде, когда одетый во все черное мужчина начал по ним стрелять.

"По крайней мере восемь человек были убиты прямо у столика для пикника, когда я был на улице. Множество людей попали в больницу", - передает Heavy со ссылкой на очевидца.

При этом, согласно данным полицейских переговоров, жертв может быть от 9 до 10. Информация еще уточняется. Сам стрелок, предположительно, также убит. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Примечательно, что днем ранее в штате Техас также произошла стрельба. Сайт kp.ru писал, что 21-летний местный житель Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

ИСТОЧНИК KP.RU