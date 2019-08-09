Минсельхоз РФ счел возможным передачу продуктов на благотворительность

СЕГОДНЯ 22:45 2019-08-09T22:51:39+03:00

При этом в ведомстве подчеркнули, что действующим законодательством не предусмотрено уничтожение пригодных для употребления продуктов питания

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В пресс-службе Минсельхоза РФ подчеркнули, что ведомство считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов. К примеру тех, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах.

В министерстве также заявили, что действующим законодательством не предусмотрено уничтожение пригодных для употребления продуктов питания .

- Минсельхоз России считает возможным использовать продовольственные товары, соответствующие ветеринарным и фитосанитарным требованиям в благотворительных целях, - сообщили в пресс-службе ведомства, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минсельхоз РФ опроверг сообщения о резком подорожании хлеба. В росте цен, по мнению ведомства, виновата общая инфляция. Ситуация на соответствующим рынке, по словам представителей Министерства сельского хозяйства, остается стабильной. При этом по данным росстата за 2019 год цена на хлеб выросла в среднем на 7.7%.

ИСТОЧНИК KP.RU