Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-08T18:07:29+03:00

по данным росстата за 2019 год цена на хлеб выросла в среднем на 7.7% Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Повышение розничных цен на хлеб полностью соответствует общему росту цен на фоне инфляции, поэтому увеличение стоимости одного из самых распространенных продуктов питания нельзя считать отдельно от цельной экономической ситуации - Минсельхоз отреагировал на сообщения о росте цен на хлеб.

Ситуация на соответствующим рынке, по словам представителей Министерства сельского хозяйства, остается стабильной.

"Минсельхоз России на постоянной основе отслеживает ценовую ситуацию на ключевых продовольственных рынках. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний" - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о росте стоимости хлеба, по данным росстата за 2019 год цена на него выросла в среднем на 7.7%. Причиной этому, помимо общей инфляции, стал плохой урожай и увеличение стоимости перевозки муки, вследствие роста цен на бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU