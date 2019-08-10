2019-08-10T01:03:44+03:00
Экономика

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России

Эксперты считают, что даже при новых санкциях РФ быстро адаптируется
Мария ИГНАТЬЕВА
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Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг РоссииFitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB», то есть, изменив прогноз на стабильный.

- Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям, - говорится в сообщении Fitch.

В агентстве также отметили, что существует высокий риск введения против страны новых санкций, которые будут направленных на суверенный долг России. Однако, как считают в Fitch, валютные буферы и низкая зависимость от внешнего финансирования позволят РФ адаптироваться к ограничительным мерам.

- Риск санкций, включая дальнейшие меры, направленные на суверенный долг, будет оставаться высоким и его трудно предвидеть из-за геополитической напряженности, внутренней политики США и ряда других факторов, - сообщает агентство.

Специалисты Fitch подчеркнули, что российская политика справится с повышенным риском санкций благодаря гибкому обменному курсу, бюджетной стратегии и приверженности инфляционному таргетированию. Однако ограничительные меры могут отразится на внешнем финансировании России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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