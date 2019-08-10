2019-08-10T05:01:04+03:00
Происшествия

В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча

Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши нескольких зданий [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Люксембурге шесть человек пострадали в результате смерча. Фото: Gemeng KäerjengВ Люксембурге шесть человек пострадали в результате смерча. Фото: Gemeng Käerjeng
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В Люксембурге из-за смерча, который пронесся над двумя городами страны у границы с Бельгией, пострадали 14 человек. Сильный ветер повредил крыши нескольких зданий, а также повалил деревья. При каких обстоятельствах люди получили травмы не сообщается. Известно, что у некоторых из них диагностировали серьезные ранения.

- Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог, - передает сообщение пожарной службы Люксембкрга немецкий телеканал RTL.

Торнадо в Люксембурге. WOW!!! #Amsterdam, Netherlands this evening 9th August! Waterspout made landfall into the coast too reports suggest! Video via @MarieHemelrijk #severeweather #Tornado #extremeweather https://t.co/x8kLZHOh7L

Очевидцы в социальных сетях размещают видео, на которых видно, как бушует смерч. Пользователи выкладывали в интернете последствия стихии: поврежденные автомобили, сорванные крыши и завали из обломков на дорогах.

Смерч в Люксембурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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