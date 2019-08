В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча

В Люксембурге из-за смерча, который пронесся над двумя городами страны у границы с Бельгией, пострадали 14 человек. Сильный ветер повредил крыши нескольких зданий, а также повалил деревья. При каких обстоятельствах люди получили травмы не сообщается. Известно, что у некоторых из них диагностировали серьезные ранения.

- Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог, - передает сообщение пожарной службы Люксембкрга немецкий телеканал RTL.

Торнадо в Люксембурге. WOW!!! #Amsterdam, Netherlands this evening 9th August! Waterspout made landfall into the coast too reports suggest! Video via @MarieHemelrijk #severeweather #Tornado #extremeweather https://t.co/x8kLZHOh7L