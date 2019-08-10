Правительство РФ выделит средства на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-10T15:18:09+03:00

Данный проект предусматривает выделение денег на финансирование мероприятий по тушению пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

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В кабмине РФ одобрили выделение Федеральному агентству лесного хозяйства, Минобороны и МЧС РФ бюджетных средств на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров.

Данным проектом предусматривается выделение денег на финансирование мероприятий по тушению пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что за прошедшие сутки специалисты ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории России. На данный момент общая площадь возгораний, тушение которых проводят специалисты, составляет 228 тыс. 840 га. Об этом рассказали в "Авиалесоохраны".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы ликвидации ЧС в Сибири и Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также стало известно о том, что авиация Минобороны затушила более 450 тысяч гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Всего силами ведомства ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU