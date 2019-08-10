В Германии 15 футболистов пострадали от сильного удара молнии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-10T17:59:58+03:00

Непогода пришла на юг страны в пятницу вечером и стала причиной различных ЧС

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Немецкие СМИ сообщают, что пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии.

В минувшую пятницу непогода пришла на юг страны и стала причиной различных ЧС. Спасатели в Баварии и Баден-Вюртемберге сообщили о многочисленных вызовах.

- Представитель полиции заявил, что во время тренировок в пятницу вечером возле спортивной площадки ударила молния. В результате игроки в возрасте от 19 до 48 лет получили легкие травмы. Один человек потерял сознание, - пишет издание Merkur.

Также сообщается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Местные СМИ также написали, что в полиции заявили об эвакуации тысяч посетителей баварского музыкального фестиваля "Тауберталь" на открытой площадке, мероприятия пришлось прервать из-за грозы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях из-за урагана в Москве упали два дерева. В результате воздействия стихии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU