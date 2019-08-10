Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой страны
На сайте украинского главы Владимира Зеленского появилась с просьбой к президенту сделать доллар национальной валютой.
Автор данной петиции также просит провести и пересчет цен, тарифов и окладов заработной платы.
- В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную - доллар США, - подчеркнул автор петиции.
Напомним, украинская гривна уже несколько лет подряд находится среди мировых лидеров по девальвации. Только по результатам 2014 года девальвация гривны составила 93%. Такие показатели эксперты связывают с политическим кризисом в стране.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что стал известен размер первой зарплаты Владимира Зеленского на посту президента Украины. Глава Незалежной получил официально 30,5 тысяч рублей (2481 гривен).
ИСТОЧНИК KP.RU