Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой страны

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-10T18:23:41+03:00

Автор петиции также просит провести и пересчет цен, тарифов и окладов заработной платы

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На сайте украинского главы Владимира Зеленского появилась с просьбой к президенту сделать доллар национальной валютой.

Автор данной петиции также просит провести и пересчет цен, тарифов и окладов заработной платы.

- В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную - доллар США, - подчеркнул автор петиции.

Напомним, украинская гривна уже несколько лет подряд находится среди мировых лидеров по девальвации. Только по результатам 2014 года девальвация гривны составила 93%. Такие показатели эксперты связывают с политическим кризисом в стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что стал известен размер первой зарплаты Владимира Зеленского на посту президента Украины. Глава Незалежной получил официально 30,5 тысяч рублей (2481 гривен).

ИСТОЧНИК KP.RU