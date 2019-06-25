Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-25T18:10:41+03:00

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Администрация президента Украины сообщила размер первой зарплаты Владимира Зеленского. За прошедший май новоиспеченный президент получил не так уж и много. Его оклад составил всего 12 727 гривен или 30,5 тысяч рублей. Причем, из зарплаты было удержано 2481 гривен (5962 рубля) обязательных сборов и налогов. Об этом сообщило украинское издание "Фактор". Информация о доходах президента была получена в ответ на запрос издания.

Также известно, что при вступлении в должность Владимир Зеленский задекларировал свой доход за 2018 год. Он составил 9,7 миллионов гривен (23,7 миллионов рублей). Несмотря на громадность суммы, это в разы меньше, чем у его предшественника Петра Порошенко.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Именно с этого дня он является полноправным президентом Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU