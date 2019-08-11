2019-08-11T08:08:26+03:00
В мире

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в Голливуд

Ранее знаменитый актер посетил дрейфующее у итальянских берегов судно с нелегалами и призвал власти пустить их в страну
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в ГолливудГлава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в ГолливудФото: REUTERS
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Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини порекомендовал американскому актеру Ричарду Гиру перевезти 160 мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms в Голливуд.

Итальянский политик сделал такое заявление после того, как американец призвал европейских лидеров найти порт для судна с нелегалами.

- Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах, - подчеркнул Сальвини.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами на борту. Знаменитый актер прибыл на яхте, на которой находился плакат с надписью "Вы не одни".

Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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