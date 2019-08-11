В Москве неизвестные ограбили директора нефтяной компании на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-11T10:49:08+03:00

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В Москве неизвестные напали на 43-летнего директора нефтяной компании, избили его и украли сумку с 7 миллионами рублей.

В полицию обратился пострадавший мужчина и рассказал, что в пятницу, 9 августа, неизвестные напали на него в офисном здании Департамента Москомспорта. Мужчины связали бизнесмена, избили его и под угрозой пистолета украли 7 миллионов рублей. Деньги, по словам пострадавшего, он принес с собой на переговоры по заключении новой сделки.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, полиции пока не удалось их поймать, сообщил KP.RU собственный источник.

Пострадавший назвал приметы одного из нападавших: на вид мужчине 30 лет, спортивного телосложения, был одет в синий спортивный костюм, на голове темная бейсболка, носит черную бороду.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей. У мужчины украли крупную сумму денег, ноутбук и кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU