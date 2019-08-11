Гризманн забил дебютный гол за «Барселону»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-11T13:49:25+03:00

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В контрольном матче предсезонного турне «Барселона» одержала крупную победу над «Наполи», голами отличились оформивший дубль Луис Суарес, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Француз Антуан Гризманн забил на 56-й минуте матча, на перерыв команды ушли с неоткрытым счетом.

Встреча прошла в американском городе Энн-Арбор и завершилась счетом 4-0 в пользу «Барселоны». Игроки «Наполи», однако, поспешили напомнить «каталонцам» их крупное поражение от «Ромы».

В частности, в ходе матча защитник неаполитанцев Костас Манолас поругался с нападающим каталонцев Луисом Суаресом. Манолас припомнил ему матч с «Ромой», окончившимся победой римлян, где решающий гол в ворота «Барселоны» забил именно он. Между игроками произошла небольшая стычка, и в ходе словесной перепалки в перерыве между таймами, Манолас несколько приземлил Суареса.

ИСТОЧНИК KP.RU