СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-11T15:03:10+03:00

Эксперты назвали наиболее популярные люксовые автомобили в России Фото: производителя

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Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали марки самых популярных люксовых автомобилей в России.

В итоге, на первом месте оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. За шесть месяцев россияне купили 252 автомобиля этой модели. Стоимость победителя рейтинга составляет более 9,5 млн рублей.

"Серебро" и "бронза" у Bentley Continental GT (93 единицы) и Bentayga (78), соответственно.

Также в топ наиболее популярных автомобилей в сегменте Luxury вошли Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали недорогостоящие машины. Наивысший балл получил французский Peugeot с показателем 77 поломок на 100 машин

ИСТОЧНИК KP.RU